Türk TIR Şoförüyle İlgili Kahreden Detaylar Ortaya Çıktı! Son Görüntüleri Yürek Burktu

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR'ı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giren Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail'den atılan füze isabet etti.

Kazvin eyaletini geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR alev aldı. TIR'dan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde 12 Mart'ta hayatını kaybetti. Fırat'ın cenazesinin memleketine getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.

'HAYALLERİ VARDI'

Hüseyin Fırat'ın 5 yıl uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra işi bıraktığı, aldığı tazminatla da 4 ay önce TIR satın alarak nakliye sektörüne girdiği belirtildi. Dayısı Mehmet Saçar, yeğeni Hüseyin Fırat’ın hayalleri olduğunu belirterek, "Askeriyede görevliydi. Üniversite mezunuydu, 5 yıl görev yaptıktan sonra askeri görevinden ayrıldı. Tazminatı ile 4 ay önce TIR aldı.TIR aldıktan sonra çalışmaya başladı. Sonrasında işte bu kaza başına geldi. Evlenecekti, TIR borcunu ödedikten sonra evlenmeyi hayal ediyordu. Yeğenimin hayalleri vardı" dedi.

'HERKESE VEDA ETTİ'

Yeğeni Sude Naz Maçim (12) ise "Yükünü almak için geldiği İstanbul'da bize uğradı. Orada herkese veda etti, 'Hakkınızı helal edin' dedi, biz bunun kısacası veda olduğunu bilmiyorduk. Afganistan dönüşünde İran'da İsrail'in füzesi yüzünden yaralandı. Hayat mücadelesi verdi. Çok iyi biriydi. Önceden askeri personeldi, işini bırakıp TIR sürücülüğü yapmaya başladı. Daha sonra da evlenmeyi hayal ediyordu. Hep TIR'dan beni arardı. En çok beni severdi, kendisi çok iyi biriydi, herkes hakkını helal etsin" diye konuştu.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Afganistan seferi öncesi genç tır şoförünün evlerinde misafir olduğunu ve kendilerine neşe içerisinde çiğ köfte yoğurduğunu ifade eden Fırat’ın ablasının eşi Erol Maçin, "İstanbul’da yükü yüklerken Hüseyin bize geldi, ağırladık kendisini. Hoş bir şekilde misafir edip kendisine çiğ köfte yoğurtup, yolcu ettik ve gittikten sonra da bir daha haber alamadık. Dönüşte Afganistan’dan gelirken İran’da katil İsrail’in bombalarına hedef oldu. Kendisi 6 gün yoğun bakımda kaldı ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hatta benden pantolon istemişti, arkadaşımdan gidip aldık ve onları giymek bile nasip olmadı" dedi.

Kaynak: DHA-İHA