MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Acı Günü! Annesi Vefat Etti

MHP'nin Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın annesi Zekiye Yalçın vefat etti.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Edip Semih Yalçın'ın annesi Zekiye Yalçın Hanımefendi vefat etmiştir. Cenazesi 13 Mart Cuma günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA

