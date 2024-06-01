Motosikletle silahlı saldırı düzenleyen çeteye operasyon: 6 gözaltı

Polis, İstanbul Başakşehir'de bir iş yeri ile Kırıkkale'de bir otele motosikletle silahlı saldırı düzenleyen çeteye operasyon yaptı. 6 şüpheli 2 otomatik tabancayla yakalandı. Çete üyelerinin "Daltonlar" olarak bilinen grubun üyeleri olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Başakşehir OSB Mahallesi'nde bir iş yeri ile Kırıkkale'de bir otelin kurşunlaması olayı bir çete tarafından çalıntı motosikletle gerçekleştirdi. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu E.B. adlı çete mensubunun motosikleti kullandığı, E.S.'nin de ateş ettiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis "Daltonlar" adlı suç örgütüne üye 6 şüpheliyi 2 otomatik tabanca ve çok sayıda fişek ile yakaladı.

Şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA