İstanbullular dikkat; İSKİ uyardı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, su tüketimiyle ilgili uyarılarda bulundu. Başa, "Rahat bir yaz dönemi için suyumuzu dikkatli kullanalım" dedi.

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İstanbullular dikkat; İSKİ uyardı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada su tüketimi konusunda uyarılarını sıraladı.

Başa, baraj doluluk oranlarının geçen yıla göre yüzde 48,44 oranında daha iyi olduğunu, ancak yine de dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

"ÇOK HIZLI ARTIYOR"

Paylaşımının devamında Başa, şu ifadelere yer verdi:

İstanbullular dikkat; İSKİ uyardı! - Resim : 1

"Bugün yaz mevsimine girmiş olduk. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 79,28. Geçen yıla göre (Yüzde 48,44) daha iyi durumdayız. Ancak sıcaklıkların artmasıyla birlikte günlük su tüketimimiz çok hızlı artıyor. İstanbul genelinde dün 3 milyon 385 bin 905 metrüküp su tükettik. Meteoroloji haritasına göre kuraklık trendi devam ediyor. Rahat bir yaz dönemi için suyumuzu dikkatli kullanalım."

Kaynak: Gerçek Gündem

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