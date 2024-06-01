O kentte yaşayanlar dikkat! Sıcaklık 10 derece birden artacak

Muğla’da hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren 6 ila 10 derece artması bekleniyor.

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O kentte yaşayanlar dikkat! Sıcaklık 10 derece birden artacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla’da hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren 6 ila 10 derece artacağını belirterek vatandaşları uyardı. Beklenen en yüksek sıcaklıkların 34-38 derece aralığında olacağı açıklandı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Geçen hafta boyunca bölgemizi etkileyen yağışlı ve serin hava, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacak. Bölgemiz genelinde hafta sonu mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Önümüzdeki günlerde Muğla’da beklenen en yüksek sıcaklıkların 34-38 derece aralığında olacağı tahmin edilirken, Meteoroloji yetkilileri, yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Sıcak hava dalgasının sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların gerekli önlemleri alması ve sıcak havalarda açık alanlarda bulunmaktan kaçınması gerektiği belirtildi. Uzmanlar ise bol su içmenin, güneşten koruyucu giysiler giymenin ve serin ortamlarda bulunmanın önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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