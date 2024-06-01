Berkin Elvan'ın ailesi AKP'li Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunuyor

Berkin Elvan'ın ailesinin avukatları, TBMM’de Berkin Elvan’ı hedef alan AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. “Artık yeter, Berkin’i de Elvan ailesini de rahat bırakın” başlığıyla yapılan açıklamada; “Bu zat aslında ne dikkate alınmaya ne uğraşmaya değer. Ancak yine de o suç duyurusunda bulunacağız. Bugün değilse de yarın, Berkin’in katlinden sorumlu olan herkes ile birlikte ufak beyinlerini Berkin’i karalamak için kullanan herkes de yaptıklarının hesabını verecek” denildi.

Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ailesinin avukatları, TBMM’deki konuşmasında “Berkin Elvan’ın cebine patlayıcı maddeleri koyup o çocukları sokaklara salanlar teröristin en önde gidenleridir, bunu çok iyi bilin” diyen Gökçek’e tepki gösterdi.

Elvan ailesinin avukatları, “Artık yeter, Berkin’i de Elvan ailesini de rahat bırakın” başlığıyla yaptıkları açıklamada şunları dile getirdi:

Berkin Elvan adına açılan X (Twitter) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Elvan ailesi avukatları Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

'BERKİN BU MEMLEKETİN KALBİNE GÖMÜLDÜ'

Avukatların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“14 yaşında Berkin Elvan, 16 Haziran 2013'te katil polis Fatih Dalgalı tarafından hedef gözetilerek vuruldu; 279 gün boyunca komada kalan bedeni 15 yaşına basmışken 16 kiloya düştü ve Berkinimiz 11 Mart 2014 günü hayatını kaybetti. Gezi'de katledilen tüm gençlerimiz gibi adını bir gün dahi unutmadık, katillerinden hesap sorma mücadelemizden bir gün dahi vazgeçmedik. Daha bitmedi ama sorduk da! Berkin’i kasten öldüren katil polis 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesi bu kararı onadı, Daha bitmedi ama sorduk da! Berkin’i kasten öldüren katil polis 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesi bu kararı onadı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu kararın onanmasını istedi. O katil polisin, Berkin’i asla geri getirmeyecek olsa da ve çok daha fazlasını hak etse de aldığı cezayı çekmesi için Yargıtay’ın kararını bekliyoruz. Kesin olan bir şey var ki, Berkin Elvan polis tarafından katledilmiştir!

Berkin’in vurulduğu günden beri vuranların, emir verenlerin yargılanması için gereğini yapacak yerde böbürlenerek “emri ben verdim” diyen, meydanlarda annesini yuhalatan dönemin Erdoğan ve ondan cesaret alanlar yıllardır Berkin’i ve ailesini hedef göstermeye devam ediyorlar. Berkin ve ailesi her yıl yapılan anmaların akabinde binlerce tehdit, küfür ve hakarete maruz kalıyorlar. Yetmezmiş gibi acılarını ve öfkelerini dile getirdiklerinde de yargılanan kendileri oluyor. Tam 10 yıldır devam eden bu saldırıların sonuncusu ise isminin Berkin'le yan yana gelmesi dahi insanlığa hakaret sayılabilecek olan ve babasının mirasını her alanda eksiksiz sürdürme gayretinde olan Osman Gökçek isimli kişiden gelmiştir. Bu kişi, yapmış olduğu bir konuşmada Berkin'in adını ağzına alacak bir hadsizliğe tevessül etmiştir. Kim, hangi hakareti ederse etsin, Berkin Elvan bu memleketin kalbine gömülmüştür ve çok kullanılan o deyimde olduğu gibi, gerçekten, bütün inancımız ve sevgimizle birlikte, kalbimizde yaşamaktadır. Bu açıklamanın muhatabı bu ülkede yaşayan ve 10 yıl önce öldürülmüş bir çocuğa iftira atarak “siyaset” yapmanın ahlakını sorgulayacak insanlardır. Umudumuz da yine sadece bu insanlardadır.

Elvan ailesi avukatları olarak, hukuk nezdinde yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Evet, bu zat aslında ne dikkate alınmaya ne uğraşmaya değer! Ancak yine de o suç duyurusunda bulunacağız. Bugün değilse de yarın, Berkin’in katlinden sorumlu olan herkes ile birlikte ufak beyinlerini Berkin’i karalamak için kullanan herkes de yaptıklarının hesabını verecek!”

GÖKÇEK'İN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

TBMM Genel Kurulu'nda 30 Mayıs’ta DEM Parti'nin Gezi davasındaki adaletsizliklerin araştırılması için verdiği grup önergesinin görüşmeleri sırasında DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve Gökçek arasında tartışma çıktı. Oluç'un sözünü kesen Gökçek, "Gezi terör eylemidir" dedi, Oluç ise "Soytarılığın yeri değil burası, TBMM kürsüsü" karşılığını verdi.

Oluç'un konuşmasını tamamlamasının ardından Gökçek sataşma olduğu gerekçesiyle söz aldı ve “Berkin Elvan’ın cebine patlayıcı maddeleri koyup o çocukları sokaklara salanlar teröristin en önde gidenleridir, bunu çok iyi bilin” ifadelerini kullandı.

CHP Grubu adına söz alan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Gökçek'e, “Biraz önce burada Berkin Elvan’a bir iftira atıldı. Ben o davayı baştan sona izledim. 15 yaşında 15 kilo bir vaziyette defnettiğimiz ve mahkeme kayıtlarıyla cebinde hiçbir şey olmayan bir çocuğa bu kürsüden iftira olmasını ben bir vicdansızlık olarak kabul ediyorum. Daha da kötüsü, AKP sıralarından bunun alkışlanmış olmasını büyük bir vicdansızlık olarak gördüğümü, bir kötü hal olarak gördüğümü buradan bir yurttaş olarak ifade ediyorum” sözleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA