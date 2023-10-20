Motosikletin çarptığı 13 yaşındaki çocuk, annesini böyle teselli etti

Bursa’da yemek siparişine giden motokurye hızla ilerlerken, karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarptı. Yaralı çocuk kaza yerine gelen babasını sakinleştirirken, telefonla arayan annesine de “Ben iyiyim, sen üzme kendini anne” dedi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

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Motosikletin çarptığı 13 yaşındaki çocuk, annesini böyle teselli etti

Merkez, Osmangazi ilçesi Kemal Bengü Caddesi üzerinde 16 KHZ 70 plakalı motosikletiyle yemek siparişine giden Ahmet Faik, yolun karşısına bisikletiyle geçen 13 yaşındaki Eren Acar’a çarptı. Metrelerce savrulan ikilinin yardımına çevredekiler koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans yerde kalan Acar ve Ahmet Faik’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, 13 yaşındaki çocuğun kaza geçirdiğini öğrenen baba koşarak yanına geldi.

Oğlunu görünce korku dolu anlar yaşayan babaya, oğlu, “İyiyim baba korkmana gerek” diyerek sakinleştirdi.

Ambulansa bindirilen küçük çocuk, kaza geçirdiğini öğrenen annesini telefonda, “Anne ben iyiyim telaşlanmana gerek yok” diyerek dakikalarca sakinleştirmek için uğraştı. O anlar kameraya yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan 13 yaşındaki Eren Acar ve Ahmet Faik’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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