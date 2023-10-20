3 ilde sahte ilaç operasyonunda: 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen sahte ilaç operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
3 ilde sahte ilaç operasyonunda: 11 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlarla Soruşturma Bürosunca, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ham maddeler ile sahte ilaç üreten, depolayan, satan işletme ve şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, bunların maddi değeri yüksek Multiple Skleroz (MS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA) ve kanser hastalıkları için üretilen ilaçlar olduğunu, bir kısmının yurt dışına kaçak yollarla gönderildiğini, bir kısmının ise ecza depoları ve eczanelerde satışının gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince alınan karar ile örgütlü bir şekilde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak ilaçlar üreten, depolayan, satan şüphelilerin gözaltına alınması, sahte ilaçların tespiti ve muhafazası için İstanbul, Sakarya, Bursa'da 47 adreste arama yapıldı.

Aramada çok sayıda sahte ilaca el konurken 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler
Operasyon
Son Güncelleme:
Beyaz mı kahverengi mi? Hangi yumurta daha faydalı? Aşçılar açıkladı Beyaz mı kahverengi mi? Hangi yumurta daha faydalı? Aşçılar açıkladı
Şizofreni hastası kişi, bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Şizofreni hastası kişi, bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
ATV seyircilerini üzen gelişme... Kuruluş Osman'ı seyredemeyecekler çünkü... ATV seyircilerini üzen gelişme... Kuruluş Osman'ı seyredemeyecekler çünkü...
Başsavcının 'yargıdaki çete' mektubunun ardından HSK'da 'sessiz' değişim HSK'da 'sessiz' değişim
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat ve Engin Polat'ın asıl rolleri belli oldu: Şaibeli işlem 657 milyon liraya ulaştı! Dilan Polat ve Engin Polat'ın asıl rolleri belli oldu: Şaibeli işlem 657 milyon liraya ulaştı!
Asgari ücrete yapılacak zam kulislerden sızdı: İşte masadaki 3 formül Asgari ücrete yapılacak zam kulislerden sızdı: İşte masadaki 3 formül
Ünlü influencer Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun milyonluk vurgunu: Herkesi dolandırıp kaçtılar! Ünlü influencer Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun milyonluk vurgunu: Herkesi dolandırıp kaçtılar!
Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı
'İstanbul depremi kaçınılmaz' dedi ve uyardı: Prof. Yılmaz'dan kritik açıklama 'İstanbul depremi kaçınılmaz' dedi ve uyardı: Prof. Yılmaz'dan kritik açıklama