Motokurye Samet Özgül'ün canice katledildiği cinayetin davasında gerekçeli karar açıklandı

Motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kırmızı ışıkta geçtikleri için uyardığı araçtan çıkan 3 kişinin saldırısına uğramıştı.

Aracın sürücüsü Mustafa Demirci ve yanındaki Halil İbrahim Demirci ile Bülent Açıkgöz, Özgül'e saldırmış, Halil İbrahim Demirci 28 yaşındaki Samet’i boynundan bıçaklamıştı.

Samet Özgül’ün katlinden kısa süre sonra gözaltına alınan üç kişi, Özgül’ün ‘kendilerine küfrettiğini ve tartışmanın bu nedenle çıktığını’ iddia etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından dava açmıştı.

Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Eylül 2023 tarihinde görülen 3. duruşmada, sanık Halil İbrahim Demirci "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 22 ayrı suç kaydı bulunan Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz ise "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası almıştı.

CEZALARI BOZLUMUŞTU

İstinaf Mahkemesi, Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozarak, tutuklu tek sanığın müebbet hapis cezası kararını bozmuş, iki sanığın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etmişti.

Mahkeme de BAM kararına uymuştu.

İLK KARARINA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Bozma kararı sonrası 5 Mart’ta görülen duruşmada, sanık Halil İbrahim Demirci’ye ''kasten adam öldürme'' suçundan müebbet, sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz’e ''kasten öldürmeye yardım etmek'' suçundan 12’şer yıl hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

İstinafın bozma kararı sonrası ilk verdiği karara dönen mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.

GEREKÇELİ KARAR

Mahkemenin verdiği gerekçeli kararda, sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün, koşullu salıverilmeden "kasten öldürmeye yardım etmek” suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Halil İbrahim Demirci’nin de cezasını çekmesine karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem