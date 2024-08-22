Model Uçakları İçin Pist İstediler

Eskişehir'de RC (Radio Control) model uçaklarını uçurmayı hobi edinmiş vatandaşlar, Eskişehir'de uygun pistin olmamasından dert yandı.

Eskişehir'de model uçak hobisiyle uğraşan vatandaşlar Tepebaşı ilçesi kırsal Boyacıoğlu Mahallesinde uçuş yapmaya gitti. Bulundukları yeri ve uçaklarını tehlikeye atmamak için kırsal bölgelerde uçuş yapan model uçak tutkuları, kente yakın bir model uçak pistinin olamamasından dert yandı. RC model araç tutkunlarının da park ve bahçelerde hobilerini gerçekleştirdiklerini hatırlatan vatandaşların belediyeden uygun bir alana pist yapmasını talep etti.

Hobilerini gerçekleştirecek uygun pistin oluşturulmasını isteyen Gürkan Öztop, “Eskişehir'de RC model hobisine gönül vermiş vatandaşlar hafta sonu model helikopter ve uçaklarını uçurmak için; hava sahasını ve bölgeyi tehlikeye atmayacak bir kırsal bölgede uçuş yapıyorlar. Ayrıca RC model araba gönüllüsü vatandaşlar ise parklar ve okul bahçelerini kullanarak hobilerini icra etmeye çalışıyorlar. RC modelciliğe gönül vermiş olan hobiciler Eskişehir'e yakışır modern, şehre yakın bir model uçak ve araba pisti talebinde bulunuyoruz” dedi

Kaynak: İHA