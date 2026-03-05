MİT'ten Suriye'de IŞİD Operasyonu: Sabotaj Hücresi Çökertildi

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu Suriye'nin başkenti Şam'da sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlanan terör örgütü IŞİD'e bağlı hücre çökertildi. 3 kişi gözaltına alınırken, operasyonla eş zamanlı olarak, önemli bir noktaya bırakılan ve uzaktan patlatılmaya hazır bomba yüklü araca da müdahale edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbari çalışmaları sonucu Suriye'nin başkenti Şam'da terör örgütü IŞİD'e ait bir hücre tespit edildi.

MİT elde ettiği istihbaratı Suriye İç Güvenlik Servisi Komutanlığı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi ile paylaştı. Hücre üyelerini ve faaliyetlerini adım adım takip eden Suriye istihbaratı, hücre üyelerinin tam konumlarını belirledi.

3 IŞİD ÜYESİ YAKALANDI

Hücreye yapılan baskın sonucu, IŞİD üyesi Ömer Haşim, Muhammed Hamed ve Hüseyin Halef gözaltına alındı.

PATLATILMAYA HAZIR BOMBA YÜKLÜ ARAÇ

Operasyonla eş zamanlı olarak, bomba imha uzmanları, uzaktan patlatılmak üzere hazırlanmış ve önemli bir noktaya bırakılmış bir bombalı araca da müdahale etti. Araçta büyük bir tahribata yol açacak yüksek miktarda C4 ve TNT bulundu.

Gözaltına alınan 3 kişi, sorgu işlemlerinin tamamlanması ve hücreye destek verenlerle hücrenin muhtemel uzantılarını ortaya çıkarmak üzere Suriye Genel İstihbarat Servisi/Terörle Mücadele İdaresine sevk edildi.

IŞİD tarafından geçen hafta paylaşılan ses kaydında örgüt unsurlarının eylem yapmaya hazır olmaları söylenmişti. Şam'da gerçekleşen bu operasyonla örgüt tarafından verilen talimat sonrasında yapılması planlanan eylem engellenmiş oldu.

Kaynak: AA

Suriye IŞİD
