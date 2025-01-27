MİT'ten Siber Casuslara Operasyon! 5 Kişi Tutuklandı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunması amacıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) desteğiyle önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, avukatlara özel olarak geliştirilen ve "Avatar" veya "Adalet" adıyla bilinen bir yazılımın, yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı belirlendi.

'UYAP'LA ENTEGRE' YALANI

Yapılan incelemelerde, yazılımın Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile entegre bir şekilde çalıştığı iddiasıyla pazarlanarak geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştığı ortaya çıktı. Kullanıcıları yanıltan bu beyanlar, yazılımın hukuka aykırı kullanımını kolaylaştırdı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON: 5 TUTUKLAMA

MİT’in sağladığı istihbarat doğrultusunda İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yazılımın yöneticileri ve geliştiricileri dahil olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MALİ BAĞLANTILAR MERCEK ALTINDA

Operasyon kapsamında, yazılımı kullanan avukatların kimliklerinin tespiti için detaylı bir inceleme başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) da dahil olduğu soruşturmada, şüphelilerin finansal bağlantıları inceleniyor. Hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin engellenmesi hedefleniyor.