Mısır Çarşısı'nda ortalık savaş alanına döndü! Silahlar ve bıçaklar çekildi

Fatih Mısır Çarşısı'nda çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Silah çeken bir şahıs, bacağından bıçaklandı.

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Tarihi Mısır Çarşısı önünde, saat 17.00 sıralarında iki grup arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan biri silah çekmeye çalışınca ortalık karıştı. Silahını almak için yere yatırılan şahıs bacağından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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