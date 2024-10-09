Minik Ellerin Ürettiği Turşular Sokak Hayvanları İçin Mamaya Dönüştü

Esenyurt’ta anaokulu öğrencileri, sokak hayvanları için örnek bir çalışma başlattı. Öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla turşu kurdu. Minik turşucular, hazırladıkları onlarca kavanoz turşuyu okullarının bahçesinde satarak, elde ettikleri gelirle sokakta yaşayan kedi ve köpekler için 1,5 ton mama aldı. Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi’nde düzenlenen Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğine katılan öğrenciler, mamaları can dostlarımıza ulaştırılmak üzere belediye ekiplerine teslim etti. Mamalar, belediye ekiplerince sokak hayvanlarının beslenme noktalarına bırakıldı.

“HAYVANLAR BİZİM EN YAKIN DOSTUMUZ”

Etkinlikte turşucu miniklerle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “Hayvanlar insanların en yakın en samimi dostları. Onlar da bir dosta ihtiyaç duyarlar. İşte bu nedenle bizim hayvanları sevmemiz, korumamız ve onlarla dost olmamız gerekiyor” dedi. Duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür eden Başkan Özer, okul yöneticilerine de plaket verdi.

“BİR BUÇUK TON MAMA BAĞIŞLADIK”

Her yıl farklı bir kampanyayla sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunduklarını söyleyen anaokulu müdürü Sevil Cengiz, “Bu yıl çocuklarımızla birlikte turşu yaptık. Sonra bu turşuları ailelerimize sattık ve elde ettiğimiz gelirle kedi köpek maması aldık. Bugün de çocuklarımızla hem barınağımızı ziyaret ettik hem de 1,5 tona yakın mamayı yetkililere teslim ettik. Burada bizi çok güzel karşıladılar” diye konuştu.

BARINAKTA KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİLER

Duyarlı minikler, belediyenin çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla düzenlediği Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğinde hem barınağı gezdi hem de onlar için hazırlanan gösterilerle doyasıya eğlendi. Belediyenin Modern Hayvan Bakımevi’nde gerçekleşen etkinlikte hazırlanan palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleriyle keyifli bir gün geçiren çocuklar, hayvanları sevmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Haber Merkezi