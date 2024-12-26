Minibüsün Çarptığı Şeyma Öğretmenden Acı Haber

Afyonkarahisar'da minibüsün çarptığı Şeyma öğretmenden acı haber geldi. Şeyma Candan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Minibüsün Çarptığı Şeyma Öğretmenden Acı Haber

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı öğretmen Şeyma Candan (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında M.E.'nin kullandığı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Şeyma Candan'a, ardından da yol kenarındaki iş yerine çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Şeyma Candan, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şeyma Candan, kurtarılmadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Mahalledeki özel bir okulda güzel sanatlar ve resim öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Şeyma Candan'ın, kazadan önce arkadaşlarıyla bir kafede oturup, çay içtiği sonrasında eve gitmek için ayrıldığı öğrenildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlanan Candan'ın cenazesi, bu sabah acılı ailesine teslim edildi. Candan, Sadıkbey Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Diğer yandan minibüs sürücüsü M.E.'nin kazanın ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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