Milyonların Gözü Bu Haberde! Emekliye Ek Zamda Son Saatler... İşte Erdoğan'ın Masasındaki 3 Seçenek

Milyonlarca kişi sıfır zam alında gündeme gelen en düşük emekli aylığı düzenlemesinde geri sayım başladı. AKP'li kurmaylar, en düşük emekli aylığına yapılacak zamma ilişkin 3 teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Raporu dün akşam değerlendiren Erdoğan, alternatifler arasından seçimi yaptı. Erdoğan'ın kararını ise bugün AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açıklayacak.

Peki Erdoğan'a sunulan 3 alternatif neydi? Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, raporda, en düşük emekli maaşı alanlara; bin 500, 2 bin ve 2 bin 500 TL zam yapılmasının bütçeye yükü kalem kalem anlatıldı. Yapılacak zammın ise Hazine’den karşılanacağı belirtiliyor.

1. SEŞENEK: 11 bin 500 TL. Ancak bu oranın zamma yansıması en az ihtimal olarak görünüyor.

2. SEÇENEK: 12 bin TL. En güçlü ihtimal olarak görünüyor. Eğer bu formül kabul görürse aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 3 milyar TL, 6 aylık maliyeti ise 17 milyar TL yıllık ise 34 milyar TL olacak.

3. SEÇENEK: 12 bin 500 TL. Bu ise en düşük ihtimalli seçenek. Bu seçenek olursa aylık bütçeye maliyetin yaklaşık 5.5 milyar TL, 6 aylık bütçeye 30 ile 32 milyar TL, yıllık maliyetin ise 60 ile 64 milyar TL’yi bulması bekleniyor.