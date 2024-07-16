Vergi Paketi Meclis’e Geliyor: İçinde Neler Var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine sunulan seçeneklere yönelik kararını dün akşam verdi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise bugün Vergi Paketi’nin detayları ile en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıklayacak. 40 maddelik Vergi Paketi de bugün Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Meclis Başkanlığı’nın Komisyona göndermesinin ardından, Genel Kurul’da görüşülecek ve yasalaşacak. Vergi Paketi’nin 12 maddesinin vergiyle ilgili olduğu, kalanların ise teknik düzenlemeleri içerdiği kaydediliyor.

ERDOĞAN ONAY VERİRSE 12 BİN 500 TL OLACAK

Ekonomim'de yer alan habere göre Erdoğan’a sunulan raporda; en düşük emekli maaşı alanlara; bin 500, 2 bin ve 2 bin 500 TL zam yapılmasının bütçeye yükü kalem kalem anlatıldı. Yapılacak zammın ise Hazine’den karşılanacağı belirtiliyor. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için masadaki ilk seçenek 11 bin 500 TL. Ancak bu oranın zamma yansıması en az ihtimal olarak görünüyor. En güçlü ihtimal 12 bin TL formülü. Eğer bu formül kabul görürse aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 3 milyar TL, 6 aylık maliyeti ise 17 milyar TL yıllık ise 34 milyar TL olacak. En düşük emekli maaşının 12.500 TL olması seçeneklerden birisi. Bu seçenekte olursa aylık bütçeye maliyetin yaklaşık 5.5 milyar TL, 6 aylık bütçeye 30 ile 32 milyar TL, yıllık maliyetin ise 60 ile 64 milyar TL’yi bulması bekleniyor.

AKP'de ise beklentinin yapılacak zammın tüm emeklileri kapsaması yönünde. Kabineden bu karar çıkar mı? AKP'liler, “Çıkması lazım. Bu durumu seçmene anlatamayız. Ama bütçe de yeterli değil” değerlendirmeleri yapıyor.

VERGİ PAKETİ BUGÜN SUNULUYOR

AKP'li kurmaylar uzun süredir kamuoyunda tartışılan vergi paketi çalışmasına son şeklini verdi. Kapsamlı bir vergi paketinin yeni yasama yılına bırakıldığı kaydedilirken, bugün sunulacak paketin içeriğinin daha dar olacağı vurgulanıyor. 40 maddelik vergi paketinde şu değişiklikler öngörülüyor:

Teklifle; asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi uygulaması getiriliyor. Bu kapsamda; çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacak.

Yurt dışı harç fiyatı yükseltiliyor.

Başkasının POS cihazını ve IBAN’ını kullananlara para cezası yanı sıra özellikle belge düzeniyle ilgili çeşitli özel usulsüzlük cezalarını artıran hükümler de torbada yer alacak.