Çinli Otomotiv Devi Türkiye'den Çekildi!

Türkiye pazarına Kasım 2023'te iddialı hedeflerle giren Hozon Neta, İstanbul Kağıthane'deki showroom'unu kapattı. Türkiye'den çekilme kararı alan firmanın internet sitesindeki irtibat telefonlarına da çıkmadığı aktarıldı. Türkiye'de Hozon Neta'yı temsil eden GRS Automobility şirketi ise önemli bir çalışan kesimini işten çıkardı.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN ŞARTLARI PLANLARI BOZDU

Geçen yıl Türkiye'de 420 km menzilli Neta U modeli ile satışa başlayarak otomotiv pazarına giren Hozon Neta, 2024'ün ilk çeyreğinde Neta Aya ve Neta GT modellerini, 2025'te ise Neta S modelini piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın Çin'den ithal edilecek elektrikli araçlar için yeni şartlar getirmesiyle planlar altüst oldu. Yeni düzenleme, ithalatçı firmanın 7 bölgede 20 servis açma zorunluluğunu getirdi ve bu durum Hozon Neta'nın Türkiye'deki operasyonlarını olumsuz bir şekilde etkiledi.

Ticaret Bakanlığı'nın kararının ardından gümrükte kalan birçok araç sebebiyle Hozon Neta, Türkiye'ye sadece 53 adet elektrikli otomobili sokabildi.

10 YIL HİZMET SUNMAK ZORUNDA

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, GRS Automobility firması 8 ay içinde sadece 53 adet Neta U otomobili satabildi. Yeni düzenlemeye göre, şirket satışları durdursa bile önümüzdeki 10 yıl boyunca müşterilerine yedek parça ve servis hizmeti sunmak zorunda kalacağı kaydedildi.