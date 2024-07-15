Emekli Maaşına Zamda Son Viraj: Rakam Belli Oldu

TÜİK'in 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Kök maaşı 10 bin liranın altında kalan 1 milyon 780 bin emekli ise sıfır zam aldı. En düşük emekli maaşına ilişkin çalışma başlatan ekonomi yönetimi, haftalardır merak edilen rakamı belirledi. 'Rakamı şu an söylemem doğru olmaz' diyen AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz' dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN Türk canlı yayınında şu açıklamayı yaptı:

"Geçen hafta da kanun teklifimizi sunarken söylemiştik. Biz bu hafta sonu Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız, Sosyal Güvenlik Bakanımız, genel başkan vekillerimizle beraber bir değerlendirme yaptık. Bakanlıklarımızın etki analizlerini aldık, onlar üzerinde çalıştık. Emeklilik sistemimize getireceği yük, bunun karşılığındaki bütçe imkanları nedir? Bununla ilgili analizleri toparladık. Ortaya bazı rakamlar çıktı. İnşallah bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Tahmin ediyorum yarın vergi mevzuatımız da var. Onlarla birlikte inşallah yarın Meclis Başkanlığımıza bunu arz etmeyi düşünüyoruz.'

Ankara kulislerinde en düşük emekli maaşına yapılacak zam için en güçlü iki rakamın 12.000 ve 12.500 olduğu konuşuluyor.