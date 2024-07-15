Bu da Oldu! Bir Konut İçin Beş Kişi Kredi Çekecek...

Yükselen konut kredisi faizleri ile ev almak neredeyse imkansız hale geldi. Ev sahibi olmak isteyenler başka alternatif yollar arıyor. Ziraat Bankası, ekonomik kriz altında ezilen ancak ev almak isteyen vatandaşlar için 'ortak konut kredisi' kampanyası başlattı.

BİR KONUT İÇİN BEŞ KİŞİ KREDİ ÇEKECEK

Bankasının ortak konut kredisi kampanyası, birden fazla kişinin gelir beyanıyla kredi çekmesine olanak tanıyor. En az, en fazla beş kişinin ortak çekebildiği krediyle ödemeler kişi sayısına bölünüyor. Böylece, bireysel olarak altından kalkılamayacak tutarlar, ortak ödeme yöntemiyle yönetilebilir hale geliyor. Örneğin, 1.1 milyon TL tutarındaki 120 ay vadeli bir konut kredisinin aylık ödemesi, bireysel olarak 39.000 TL iken, beş kişinin ortak ödemesi durumunda kişi başına düşen aylık taksit 7 bin 800 TL oluyor. Yani beş kişi 10 yıl boyunca taksit ödeyerek bir ev sahibi olabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Ortak konut kredisi başvurusu yapabilmek için en az iki, en fazla beş kişinin düzenli gelir beyanında bulunması gerekiyor. Kredinin çekileceği konut, SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca değerlenerek kredi tutarı belirleniyor. Ayrıca, krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis ediliyor ve gerek görüldüğünde ek teminat istenebiliyor. Kredi kullanan müşterilere hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası seçenekleri de sunuluyor.

Ortak konut kredisi başvurusunda, her bir ortak için düzenli gelir belgesi sunulması şart. Ev sahibi olmak isteyenler için ortak konut kredisi, finansal yükü paylaşarak daha rahat ödeme imkanı amaçlanıyor.

Kampanyaya yüzde 4,19 faiz oranı üzerinden kredi kullanmak mümkün. Bu oran üzerinden çekilen 1.1 milyon TL tutarındaki 120 ay vadeli konut kredisi paketinin aylık ödemesi 39.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak, beş kişinin ortak kredi çekmesi durumunda, kişi başına düşen aylık taksit tutarı 7.800 TL'ye geriliyor.

ORTAK KONUT KREDİSİ NEDİR?

Ortak konut kredisi, en az iki, en fazla beş kişinin bir araya gelerek konut kredisi çekmesini sağlayan bir kredi türüdür. Kredi başvurusu yapabilmek için düzenli geliri bulunan en az iki, en fazla beş kişinin gelir beyanında bulunması gerekmekte. Ayrıca, krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen değerleme raporu üzerinden, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına göre belirlenir. Gerekli görülmesi halinde, krediye ek teminat istenebilir. Bu teminatlar, bankanın belirleyeceği kriterlere göre şekillenir.