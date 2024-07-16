Komşuları Kokudan Şüphelendi, 4 Gündür Haber Alınamayan Gazi Evinde Ölü Bulundu!

Aydın'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan gazi evinde ölü bulundu. Yalnız yaşadığı öğrenilen gazi Hayati Uğursoy'un ölümünü apartmandaki koku ortaya çıkardı.

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Komşuları Kokudan Şüphelendi, 4 Gündür Haber Alınamayan Gazi Evinde Ölü Bulundu!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Şirinevler Mahallesi 230 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşayan gazi Hayati Uğursoy'dan bugün kötü haber geldi.

KOMŞULARI ŞÜPHELENDİ

İddiaya göre, 4 gündür Gazi Hayati Uğursoy'dan haber alamayan komşuları, apartmandaki kokudan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Uğursoy'un dairesine girdi. Eve giren ekipler, Uğursoy'un cansız bedeni ile karşılaştı.

Uğursoy'un ölüm haberini alan yakınları, olay yerine geldi. Hayati Uğursoy'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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