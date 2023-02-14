Milli sporcu depremde oğluyla birlikte hayatını kaybetti

Milli hentbolcu Cemal Kütahya, oğlu Çınar Kütahya ile birlikte Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaşamını yitirdi.

Milli sporcu depremde oğluyla birlikte hayatını kaybetti

Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Takım'ın kaptanı Cemal Kütahya'nın, oğlu Çınar Kütahya ile birlikte deprem felaketinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye’yi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen Deprem felaketinde Hatay Antakya’da yaşadığı evde enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya'nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Türkiye Hentbol Federasyonu olarak ansını her zaman yaşatacağımız, A Milli Hentbol Takımı kaptanımız olarak ülkemizi en üst seviyede temsil eden ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen merhum Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'ya Allah'tan rahmet kederli yakınları ve hentbol camiasına başsağlığı dileriz.

Merhum Cemal Kütahya'nın aynı enkazda bulunan ve sağ olarak kurtarılmalarını dilediğimiz dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya ve kayınvalidesi Nurten Mutlu'ya henüz ulaşılamadı."

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