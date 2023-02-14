Deprem fırsatçılığı: Kiralık ev fiyatları fırladı, yetkililer mülk sahiplerini uyardı

Türkiye genelinde son bir yılda yüzde 168 artan kiralar, Kahramanmaraş merkezli yıkım getiren depremler sonrası fırsatçılar eliyle yeniden yükselişe geçti. Ankara, Mersin, Elazığ gibi bölgeye yakın illerde yüzde 50’ye varan artışlar yaşandığını söyleyen emlakçı odaları, örgütlenerek bu artışı durdurmaya çalışıyor. Gayrimenkul değerleme uzmanları ise acil önlemler alınmazsa barınma krizinin daha da körükleneceğini belirterek, yetkilileri uyardı.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat'ın haberine göre, deprem bölgesinden kaçanların sığındığı illerin başında gelen Mersin’de kiraların yüzde 40-50 arttığını söyleyen Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, “5 bin lira olan kira bazı yerlerde 7-8 bazı yerlerde 10 bin lira oldu. Bu artışı gerçekleştiren mülk sahibi ve aracılar hakkında şikâyetlerde bulunacağız” dedi.

“Biz 7 bin ilanın sahiplerine ulaştık ve uyardık. Emlakçılar olarak da birleştik ve depremzedelerden komisyon almama kararı verdik. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef artışlar yaşanıyor” diyen Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçan da, “Bizim baskılamamıza rağmen yüzde 30-40’a varan artışlar yaşandı Ankara’da. Ticaret Bakanlığı’na da şikâyetlerde bulunduk. Umarız bir cezai yaptırımı olur” ifadelerini kullandı.

Eva Gayrimenkul Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı da, “Yetkililer acilen boş olan evlerin boş tutulmasını yasaklayarak kiraya verilmesini sağlamalı, yabancıların kontratlarını uzatmamalı. Yoksa barınma sorunu daha da büyüyecek” diye uyardı.