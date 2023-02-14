Osmaniye'de çadır kentte yangın

Osmaniye'de çadır kentte tüp patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Osmaniye'de çadır kentte yangın

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu iller arasında yer alan Osmaniye'de deprem sonrasında merkez Adnan Menderes Mahallesi'nde kurulan çadır kentte, çadırlardan birinde küçük tüpün patlaması sonrası yangın çıktı.

Yangına bölgedeki güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir çadırın yandığı ikisinin de zarar gördüğü yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

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