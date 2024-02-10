Milli Savunma Bakanı Güler'in acı günü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, 96 yaşında vefat etti. Baba Güler, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Milli Savunma Bakanı Güler'in acı günü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler (96) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bakan Güler'in babası için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bakanlar katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve komutanların yanı sıra Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Güler'i acı gününde yalnız bırakmadı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fikret Güler'in naaşı, düzenlenen törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

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