Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile görüştü.

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Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bugün Bakanlık'ta bir araya geldi. Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Hasanov'u resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende Bakan Hasanov, onur kıtasını selamladı. İki bakanın görüşmesi basına kapalı devam etti.

Kaynak: ANKA

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