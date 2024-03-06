Anadolu Efes Bayern Münih'e konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes Bayern Münih'e konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 27 maçta 11 galibiyet ve 16 mağlubiyetle haftaya 15. sırada girdi. Bayern Münih ise bu sezon 12 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor.

Avrupa'da 829. randevu
Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarında 829. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 828 maçta 466 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 362 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 581. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 580 mücadelenin 309'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 271'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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