Milli Atletleri Soyan Hırsızlar Yakayı Böyle Ele Verdi

2018 yılında üç milli atletin birlikte kaldığı eve girerek hırsızlık yapan iki şüpheli, iki hafta sonra çaldıkları aracı sahte plakayla kullanırken yakayı ele verdi. Savcılık tarafından tamamlanan iddianamede iki şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, iki şüpheliyi araçtan çıkan DNA’larının ele verdiği öğrenildi.

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Milli Atletleri Soyan Hırsızlar Yakayı Böyle Ele Verdi

Milli atletler Dilek Esmer, Sema Aydemir ve Meliz Redif'in birlikte konakladığı Beyoğlu ilçesindeki evlerinde 19 Ocak 2018 yılında hırsızlık vakası yaşandı. İki şüpheli, evdeki eşyaların yanı sıra bir aracın anahtarını da çalarak kayıplara karıştı.

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15 GÜN SONRA YAKALANDILAR

Olaydan iki hafta sonra iki şüpheli çaldıkları araçla trafik denetimine takıldı. Polis ekipleri araç plakasının sahte olduğunu tespit ederek durumu savcılığa bildirirken, başlatılan soruşturmada aracın milli atlet Sema Aydemir’e olduğu tespit edildi.

Milli Atletleri Soyan Hırsızlar Yakayı Böyle Ele Verdi - Resim : 2

15 YIL HAPİS İSTEMİ

Araçta bulunan şüpheliler Hakan Ö. ve Cenap A., aracı kendilerinin çalmadıklarını öne sürse de savcılık tarafından hazırlanan iddianamede iki şüpheli hakkında 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Bina İçerisinde Hırsızlık' suçları kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Şüphelilerin araç içerisinde DNA’larının da bulunduğu da iddianamede yer aldı.

Şüpheliler davası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Milli Atletleri Soyan Hırsızlar Yakayı Böyle Ele Verdi - Resim : 3

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Kaynak: Sabah

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