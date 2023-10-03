Mikail Bozlağan soruşturmasında gizlilik kararı

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki bombalı saldırıyı düzenleyenlerin Kayseri'de öldürdüğü açıklanan Mikail Bozlağan'la ilgili soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı verildi.

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Mikail Bozlağan soruşturmasında gizlilik kararı

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde 1 Ekim'deki bombalı saldırıyı düzenleyenler tarafından Kayseri'de öldürüldüğü açıklanan veteriner Mikail Bozlağan (24) ile ilgili soruşturma dosyası, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosyaya ilişkin gizlilik kararı da verildi.

1 çocuk babası Bozlağan'ın öldürülmesine ilişkin Develi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyası, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma için başsavcılık talimatı ile 1'i başsavcı vekili olmak üzere 2 savcı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında, savcılıkça gizlilik kararı alındığı da öğrenildi. Saldırıda 2 polis yaralanmıştı.

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