MHP Lideri Bahçeli'nin Sözleri Sonrası Gözler Ondaydı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Görüş Ayrılığı' İddialarına İlk Cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dün gerçekleşen grup toplantısında yine kendisinin startını verdiği 'çözüm süreci' tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Silah varsa siyaset yoktur. Yaptığımız, söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Biz gelecek seçimlerin değil, gelecek nesillerin hesabındayız. Geçmişte akan gözyaşlarının geleceği perdelemesine göz yumamayız Torunlarımızın aynı felaketlere muhatap olmasını istemiyoruz, günü kurtarmanın değil geleceği kurmanın samimi düşüncesindeyiz" demişti.

BAHÇELİ GÜNLER SONRA KONUŞMUŞTU

Grup toplantısı çıkışında bir gazeteci, AKP'li Şamil Tayyar'ın 'çözüm süreci' tartışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında görüş ayrılığı olduğu iddialarını Bahçeli'ye sormuştu ve Bahçeli şu yanıtı vermişti:

"Basın mensubu arkadaşlarım Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsinler. Geçemiyorsan mesleğini bırak."

CUMHURBAŞKANINDAN İLK DEĞERLENDİRME

Bahçeli'nin bu yanıtı sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlü Riyad ve Bakü ziyaretleri dönüşü uçakta gündeme dair soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan soru ve cevabı:

SORU: Sayın Bahçeli bugünkü grup toplantısında terörü bitirme çağrısının bir kez daha arkasında durdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sizin de Sayın Bahçeli’yi destekleyen konuşmanızın ardından şöyle bir ifade kullandı ‘Aynı noktada buluştular, Erdoğan ile Bahçeli aynı şeyi yapıyor. Ama biz şehit aileleriyle görüşeceğiz.’ CHP’nin eski ve yeni lideri Diyarbakır’a gittiklerinde Diyarbakır Annelerinden talep gelmesine rağmen görüşmediler ama bugün şehit aileleri kart olarak öne koydular. Siz, Özgür Özel’in bu çıkışını samimi buluyor musunuz?

CEVAP: Özgür Özel’in bu çıkışını samimi bulmuyorum. Türkiye, 40 senedir bölücü terör belasıyla mücadelede ediyor. Binlerce güvenlik mensubumuzu, kamu görevlimizi, sivil vatandaşımızı terör örgütünün alçakça saldırılarında şehit verdik. Son olarak TUSAŞ’a yönelik terör eyleminde 5 vatan evladı şehit oldu; Rabbim tüm şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin. Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimiz sayesinde sahada çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu mücadele aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Türkiye’nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz.