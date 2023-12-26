MHP Babaeski İlçe Başkanı görevinden istifa etti

Kırklareli'de, MHP Babaeski İlçe Başkanı Emre Vural sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP Babaeski İlçe Başkanı görevinden istifa etti

MHP Babaeski İlçe Başkanı Emre Vural, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 5 yıldır yürütmekte olduğu görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Emre Vural açıklamada şunları kaydetti:

"Şeref ve gururla yaklaşık 5 yıldır yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Babaeski İlçe Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım sebebiyle istifa etmiş bulunmaktayım. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey'e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Ülkücü harekete olan bağlılığım ve hizmetlerim devam edecektir. Bu süreçte yanımda olan partime, tüm dava arkadaşlarıma ve tüm yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Ülkücü ve Milliyetçi Hareket bu bayrak dalgalandıkça sürecektir" dedi.

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