Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

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Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Tekliften, verilen önergenin kabul edilmesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesine yönelik madde, tekliften çıkarıldı.

Teklifin, çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesine ilişkin 55. maddesi kabul edildi.

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