MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısının ardından başlatılan komisyon sürecinde kritik güne gelindi. Saat 14.00’te hangi partinin nasıl bir tutum sergilediği netleşecek. Karara dakikalar kala MHP’den dikkat çeken bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı açıklamada, "MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum" ifadelerini kullandı.

'CHP'NİN KATILMASINI İSTERİZ AMA KENDİ TAKDİRLERİ'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 'İmralı'ya gidiş' gündemiyle yapacağı toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yıldız, "Olumlu bir yönde 'tamam' kararı çıkar. Oylama olması lazım. Madem Ada'ya gideceğiz, bir karar alınacak, bir oylama yaparız; ama nitelikli çoğunluk aranmaz. Biz CHP'nin katılmalarını isteriz; ama kendi takdirleri. Elbette oy birliğiyle bu kararın alınmasını arzu ederiz." dedi.

'MHP ADINA İMRALI'YA BEN GİDECEĞİM'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

Türkiye'nin en köklü partisi, yarım asırlık bir problemin çözümünde CHP'nin katkıları bizim için önemli; ama onlar olmasa da biz gideriz diyen Yıldız, "'Biz gidiyoruz' demekle gidilmez. Bunun bir izni var, bakanlığa bildirilecek, gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Tahminimce her partiden 4-5 milletvekili olur. Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim. AK Parti adına kim katılacak bilmiyorum. Ancak oylama yapılmalı, mesele ciddi bir iştir, o yüzden açık oylama yapılmalıdır, gizli oylamaya gerek yok. Nisap meselesini izah ettik, basit çoğunluk yeterlidir" dedi.

SİYASETTE YOĞUN İMRALI TRAFİĞİ

Komisyon toplantısı öncesinde AK Parti ve CHP dün kendi içinde değerlendirme toplantıları düzenledi. AK Parti, oylama yapılması durumunda olumlu oy kullanacağını duyururken, CHP cephesinde henüz net bir tutum belirlenmedi. DEM Parti ise sürece dahil olunması gerektiğini vurgulayarak partilere çağrıda bulundu. Bahçeli’nin çağrısı ve DEM Parti’nin açıklamalarıyla birlikte siyaset cephesi gün boyu İmralı gündemine kilitlendi.

KARAR NASIL ALINACAK?

Ziyaret konusunda oylama yapılıp yapılmayacağı ve karar için hangi çoğunluğun aranacağı da bugün netleşecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün yaptığı değerlendirmede 51 üyeli komisyonda kararın salt çoğunlukla (26 oy) alınabileceğini belirtti. Buna karşın AK Parti başta olmak üzere bazı komisyon üyeleri, bu konuda oylamaya dahi gerek olmadığını ifade ediyor. Komisyonun bugün alacağı karar, süreçte yeni bir aşamanın kapısını aralayacak.

Kaynak: DHA