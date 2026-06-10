Mezdeke Dansçısı Aynur Kanbur'un Ölümünde Yeni Detaylar: Cinayet İşlemeye Böyle Gitmiş
İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen 'Mezdeke' grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetini itiraf eden katil zanlısı Bülent Gündüz'ün daha önce de hareketlerini beğenmediği gerekçesiyle bir kişiyi daha darbettiği belirlendi. Katil zanlısı Gündüz'ün evinde yapılan aramalarda uzun namlulu silah çıkarken, şüphelinin cinayeti işlemeden önce bindiği metrobüste cep telefonunun sim kartını çıkarıp kapattığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Şişli Fulya Mahallesi, Narçiçeği Sokak'taki evinin önünde 24 Mart 2016'da öldürülen 'Mezdeke' grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda yeni detaylar ortaya çıktı.
DARP GEÇMİŞİ ÇIKTI
Olaydan 10 yıl sonra gözaltına alınan ve cinayeti işlediğini itiraf eden ve olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan zanlı Bülent Gündüz'ün geçmişte de bir kişiyi "Hareketlerini beğenmedim" diyerek darbettiği belirlendi.
EVİNDE UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU
Katil zanlısının Bülent Gündüz'ün evinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahın yanı sıra gaz maskesi de bulundu. Polis ekipleri ele geçirilen malzemeler üzerinde inceleme başlattı.
OLAYDAN SONRA SİLAHLA YAKALANMIŞ
Bülent Gündüz, emniyette verdiği ifadesinde cinayette kullandığı silahı denize attığını iddia etti. Şüpheliyle ilgili yapılan incelemede, cinayetten sonra üst aramasında ruhsatsız tabanca yakalandığı ve hakkında 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan adli işlem yapıldığı da öğrenildi.
CİNAYET ÖNCESİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Çalışmaların devamında yeni görüntüler ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemeye aldığı metrobüs içi güvenlik kamerası kayıtlarında, katil zanlısı Bülent Gündüz'ün cinayeti işlemek için Avcılar'dan metrobüse bindiği görülüyor. Metrobüste sağ başta bulunan koltuğu oturan zanlının bir süre yolculuk yaptıktan sonra cep telefonuyla işlem yaptığı ardından sim kartını çıkararak cihazı kapattığı görülüyor. HTS kayıtlarına göre şüphelinin telefonu bir gün boyunca kapalı kalmıştı.
Kaynak: DHA