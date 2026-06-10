Hasarlı Araçları 'Sağlam' Diye Yutturdular: 15 İlde Dev Kredi Dolandırıcılığı Operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kritik bir operasyona imza attı. Organize şekilde hareket eden bir şebekenin, bankacılık ve kredi sistemlerini suiistimal ederek finansal kurumları büyük zarara uğrattığı ortaya çıkarıldı.

AĞIR HASARLI VE DEPREMZEDE ARAÇLARLA VURGUN

Şüphelilerin hurdaya dönmüş, ağır hasarlı, hatta Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak kullanılmaz hale gelmiş ve bazıları basına da yansımış araçları piyasadan ucuza topladığı belirlendi.

Kredi işlemlerinde kullanılacak "paravan" kişileri özenle seçen şebeke, kendi kontrollerindeki usulsüz ekspertiz firmalarını devreye soktu.

GERÇEĞE AYKIRI RAPORLARLA MİLYONLUK TUZAK

Bağlantılı ekspertiz firmaları aracılığıyla hurda araçlara gerçeğe aykırı olarak "hasarsız" veya "sağlam" raporu düzenlendi. Bu sahte raporlar üzerinden yüksek meblağlarda usulsüz taşıt kredileri çekildi. Çekilen kredilerin geri ödemelerini kasıtlı olarak yapmayan şüphelilerin, bu yöntemle aracı finansal kurumları devasa zararlara uğrattığı tescillendi.

15 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Gaziantep, Sakarya, Mardin, Bursa, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Muğla, Adana, Aksaray, İzmir, Ankara ve Iğdır'da belirlenen adreslere eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 27 zanlı, ifadeleri alınmak ve yasal işlemleri tamamlanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA