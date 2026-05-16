Mezarlıkta Şok Görüntü! Varil İçinde 21 Cenin Çıktı

Olay, kentteki Yeni Mezarlık’ta meydana geldi. İddiaya göre, mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, çöp attıkları bir varilin içerisinde kaplara konulmuş insan ceninlerini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde ceninlerin üzerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ait olduğu öne sürülen etiketlerin bulunduğu belirtildi. Ceninlerin, düşük ve kürtaj sonucu yaşamını yitiren bebeklere ait olabileceği değerlendiriliyor.

GÖMÜLMEK ÜZERE HASTANEDEN Mİ GÖNDERİLDİ?

Ceninlerin gömülmek üzere hastaneden gönderildiği ancak mezarlık alanında bir kenara bırakıldığı iddiaları da gündeme geldi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, ceninler detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın nasıl gerçekleştiğine ve sorumlularına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA