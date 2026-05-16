Mezarlıkta Şok Görüntü! Varil İçinde 21 Cenin Çıktı

Şanlıurfa’da mezarlıkta bir varilin içinde 21 cenin bulunması büyük şok yarattı. Hastaneden gönderildiği öne sürülen ceninlerin neden bırakıldığı araştırılıyor.

Son Güncelleme:
Mezarlıkta Şok Görüntü! Varil İçinde 21 Cenin Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, kentteki Yeni Mezarlık’ta meydana geldi. İddiaya göre, mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, çöp attıkları bir varilin içerisinde kaplara konulmuş insan ceninlerini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde ceninlerin üzerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ait olduğu öne sürülen etiketlerin bulunduğu belirtildi. Ceninlerin, düşük ve kürtaj sonucu yaşamını yitiren bebeklere ait olabileceği değerlendiriliyor.

GÖMÜLMEK ÜZERE HASTANEDEN Mİ GÖNDERİLDİ?

Ceninlerin gömülmek üzere hastaneden gönderildiği ancak mezarlık alanında bir kenara bırakıldığı iddiaları da gündeme geldi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, ceninler detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın nasıl gerçekleştiğine ve sorumlularına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Şanlıurfa
Son Güncelleme:
Kırmızı Bültenle Aranan IŞİD'li Eskişehir'de Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan IŞİD'li Eskişehir'de Yakalandı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlere Seslendi: 'Savunma Sanayimiz TEKNOFEST Neslinin Omuzlarında Yükseliyor' Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlere Seslendi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı
CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan AK Parti'ye mi Geçecek? Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan AK Parti'ye mi Geçecek? Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia
Gülistan Doku Dosyasında Deprem Üstüne Deprem: Başhekim Cinayet Mahallinde Yakalandı Gülistan Doku Dosyasında Deprem Üstüne Deprem: Başhekim Cinayet Mahallinde Yakalandı
İstanbul'un Göbeğinde 6 Yıllık Skandal İddia: 3 km'lik Boruları Takip Edince Gördüklerine İnanamadı İstanbul'un Göbeğinde 6 Yıllık Skandal İddia: 3 km'lik Boruları Takip Edince Gördüklerine İnanamadı
Emekliye Çifte Ödeme Geliyor! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Aylıkları Ne Zaman Yatacak? İşte Milyonların Beklediği Tarih Emekliye Çifte Ödeme Geliyor! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Aylıkları Ne Zaman Yatacak?