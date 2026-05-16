Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Terör İçin Harcanan Para Artık Kalkınmaya Gidecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye vizyonunu gençlerimiz için hayata geçiriyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine ateş düşmesin diyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya ve teknolojiye harcanmasını istiyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: 'Terör İçin Harcanan Para Artık Kalkınmaya Gidecek”
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Stadyumu'nda AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni Programı'na katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Sizlerle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde ve ayrıca yurt dışında yaşayan gençlerimize selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Sanayinin, teknolojinin, üretimin ve emeğin merkezi Kocaeli'ye hepiniz hoş geldiniz.

* Terörsüz Türkiye hedefimizin merkezinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizler için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine ateş düşmesin diyoruz. Bu ülkenin, bu milletin evlatlarının ömürlerinin baharında hayattan koparılmasını, bir gonca gibi solup gitmesini istemiyoruz.

* Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya ve teknolojiye harcanmasını istiyoruz.

* Milletimiz yakın tarihinde gençliğin "Eyvah" diyerek hayıflandı. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin "Eyvah"ı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan Dönüşü Tarihi Yol Haritası: Hürmüz, Sosyal Medya, 'Terörsüz Türkiye' ve CHP Kaosu Hakkında Çok Sert AçıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan Dönüşü Tarihi Yol Haritası: Hürmüz, Sosyal Medya, 'Terörsüz Türkiye' ve CHP Kaosu Hakkında Çok Sert AçıklamalarGüncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Hedefi Duyurdu: 15 Milyar DolarCumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Hedefi Duyurdu: 15 Milyar DolarGüncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü MesajıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Terörsüz Türkiye
Son Güncelleme:
Seferberlik Emri mi Geldi? İddia Yayıldı, MSB Gerçeği Açıkladı Seferberlik Emri mi Geldi? İddia Yayıldı, MSB Gerçeği Açıkladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Mersin'de Feci Kaza, Anne ile Kızı Yaşamını Yitirdi Mersin'de Feci Kaza, Anne ile Kızı Yaşamını Yitirdi
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı CHP’de Hareketli Saatler: 20 Vekilden Peş Peşe Toplantı
CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan AK Parti'ye mi Geçecek? Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan AK Parti'ye mi Geçecek? Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia
Gülistan Doku Dosyasında Deprem Üstüne Deprem: Başhekim Cinayet Mahallinde Yakalandı Gülistan Doku Dosyasında Deprem Üstüne Deprem: Başhekim Cinayet Mahallinde Yakalandı
İstanbul'un Göbeğinde 6 Yıllık Skandal İddia: 3 km'lik Boruları Takip Edince Gördüklerine İnanamadı İstanbul'un Göbeğinde 6 Yıllık Skandal İddia: 3 km'lik Boruları Takip Edince Gördüklerine İnanamadı
Emekliye Çifte Ödeme Geliyor! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Aylıkları Ne Zaman Yatacak? İşte Milyonların Beklediği Tarih Emekliye Çifte Ödeme Geliyor! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Aylıkları Ne Zaman Yatacak?