Meteoroloji'den son dakika İstanbul açıklaması: Tarih verdi!

İstanbul'da kar yağışı merakla beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminlerini paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA CUMA VE CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

Açıklamada, cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem