Meteoroloji'den son dakika İstanbul açıklaması: Tarih verdi!

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için son hava tahminini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji'den son dakika İstanbul açıklaması: Tarih verdi!

İstanbul'da kar yağışı merakla beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminlerini paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA CUMA VE CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

Açıklamada, cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

Meteoroloji'den son dakika İstanbul açıklaması: Tarih verdi! - Resim : 1

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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