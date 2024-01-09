İmamı ve hafızlık öğrencisini yaralamıştı: Fatih Camii saldırganı tutuklandı

Fatih Camii imamını ve bir öğrenciyi kişiyi bıçaklayarak yaralayan ve ardından yakalanıp gözaltına alınan saldırganın, tutuklandığı aktarıldı.

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İmamı ve hafızlık öğrencisini yaralamıştı: Fatih Camii saldırganı tutuklandı

İstanbul Fatih Camii'nde imam ve hafızlık öğrencisini bıçaklayarak yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelinin susma hakkını kullandığı öğrenilirken babasının da emniyete gelerek ifade verdiği ortaya çıktı.

Fatih Cami'ndeki bıçaklı saldırıda iki kişi yaralanmıştı: Saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktıFatih Cami'ndeki bıçaklı saldırıda iki kişi yaralanmıştı: Saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktıGüncel

Dün akşam saatlerinde Fatih Camii'nde meydana gelen olayda, Galip Usta (48) ve Bilal Erdem (20)'i bıçaklayarak yaralayan Ömer Salgın'ın (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlının emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

İMAM VE HAFIZLIK ÖĞRENCİSİNİ BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre, şüpheli akşam namazı için camiye geldi ve namaz kılarken, "Müslümanlar uyanın, putları hayatınızdan çıkartın" sloganı attı. Bunun üzerine içerideki cemaat tarafından dışarı çıkarıldı. Şüpheli ilerleyen saatlerde yeniden camiye gelerek cami imamı Galip Usta’nın yanına gitti ve imamı sol göğüs üstü, sol koltuk altı, boğazının solu ve sırtının solundan bıçakladı. O sırada olaya müdahale etmeye çalışan Bilal Erdem isimli hafızlık öğrencisi de saldırgan tarafından sırtından bıçaklandı. İki kişi kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan caminin güvenlik güçleri ve polis ekiplerince yakalandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

EMNİYETTE SESSİZ KALMA HAKKINI KULLANDI

Zanlı Ömer Salgın, sorgulanmak üzere Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Cinayet Büro Amirliğinde ifadesi alınan Salgın’ın sessiz kalma hakkını kullandığı öğrenildi. Öte yandan, zanlıya yapılan alkol ve uyuşturucu testlerinin negatif çıktığı belirlendi.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE BURSA’DA ARKADAŞINI DARP ETMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla, şüphelinin olaydan bir gün önce Bursa’da bir arkadaşı ile tartıştığı ve onu darp ettiği bu sebeple hakkında kasten yaralama suçundan işlem yapıldığı belirlendi. Zanlı bu olayın ardından kendi otomobili ile Bursa’dan İstanbul’a geldiği tespit edildi. Şüphelinin aracında yapılan aramada 1 adet laptop, 1 adet pasaport, 2 adet not defteri ve 1 adet telefon ele geçirildi.

BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlının babası Hüseyin Salgın da Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ifade verdi. Salgın’ın, ifadesinde, “Oğlum iki evlilik yaptı. İkisinden de boşandı. Daha önce böyle değildi. Ama son zamanlarda değişmeye başladı” dediği öğrenildi.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fatih’te iki kişiyi bıçakla yaralayan zanlı Ömer Salgın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

TUTUKLANDI

Zanlı Ömer Salgın'ın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

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