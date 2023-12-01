Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı

Marmara ve Ege bölgesinde devam eden fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara için fırtına uyarısını yineledi.

Yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak yarın Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin çağrısında bulundu.