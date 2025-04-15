Meteoroloji'den Kar ve Zirai Don Uyarısı: 27 İl İçin Sarı Alarm Verildi

Ülkemizin doğu kesimlerinde yoğun yağış, karla karışık yağmur ve buzlanma bekleniyor. Sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli yağış öngörülürken, Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Zirai don tehlikesine karşı da uyarı yapan Meteoroloji, 27 il için sarı alarm verdi.

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Meteoroloji'den Kar ve Zirai Don Uyarısı: 27 İl İçin Sarı Alarm Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin doğu kesimleri yağışlı havanın etkisi altında olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur; İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağışlar görülebilir.

Meteoroloji'den Kar ve Zirai Don Uyarısı: 27 İl İçin Sarı Alarm Verildi - Resim : 1

Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği için özellikle tarım alanlarında dikkatli olunması gerekiyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunuyor.

Meteoroloji'den Kar ve Zirai Don Uyarısı: 27 İl İçin Sarı Alarm Verildi - Resim : 2

Hava sıcaklıkları yurt genelinde artış eğiliminde. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi, ancak Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta Karadeniz kıyılarında 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Ayrıca Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da zirai don bekleniyor.

Meteoroloji'den Kar ve Zirai Don Uyarısı: 27 İl İçin Sarı Alarm Verildi - Resim : 3

27 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji 27 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. O iller şöyle sıralandı:

Ankara, Afyonkarahisar, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak, Karabük.

Meteoroloji'den Kar ve Zirai Don Uyarısı: 27 İl İçin Sarı Alarm Verildi - Resim : 4

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Meteoroloji Hava Durumu Sağanak yağış fırtına Zirai don
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