Meteoroloji'den iki şehir için heyelan uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimleri için kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle heyelan uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den iki şehir için heyelan uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde halen yüksek kar örtüsü bulunduğu ve 5 günlük periyotta bölgede aralıklarla yağış beklendiği belirtildi.

Van'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyindeki yüksek kesimlerde hava sıcaklığının artacağı, rüzgarın zaman zaman kuvvetli, pazar günüyse fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve yağışın sebep olabileceği kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek heyelan tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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