Meteoroloji'den Güneydoğu Bölgesi için toz taşınımı uyarısı

,Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde bugün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve cumartesi gece yarısına kadar sürmesi öngörülen Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji’nin uyarısı şöyle:

“Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde 18.05.2023 Perşembe akşam saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının Mardin'in doğusu, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Cuma ve Cumartesi günleri etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımı ile beraber bölgede görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, kuvvetli güney yönlü rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”