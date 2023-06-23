Meteoroloji'den kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce; Erzurum, Erzincan ve Ardahan’ da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Doğu Anadolu Bölgesi'ni uyardı.

Yapılan meteorolojik uyarıda bugün öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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