Elazığ'da ekmeğin içinden çıktı, şoke oldu!

Elazığ’da ekmeğin içinden hamam böceği çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs büfeye giderek ekmek aldı. Ekmeği yemek için bölen şahıs, yabancı bir madde fark etti. Yabancı maddeyi dikkatle inceleyen şahıs, bunun hamam böceği olduğunu gördü.

ŞAŞKINLIK YAŞADI

Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan şahsın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne şikayette bulunacağı öğrenildi.

Elazığ'da bir hafta önce yine bir ekmeğin içerisinde naylon ip çıkarken dün ise bir sucuğun içerisinden kurtçuklar fışkırmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem