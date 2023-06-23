'Ekmek 10 lira olmayacak' dedi ve açıkladı: Ekmeğe ne kadar zam gelecek?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam gelip gelmeyeceği konusunda çok net konuştu.

'Ekmek 10 lira olmayacak' dedi ve açıkladı: Ekmeğe ne kadar zam gelecek?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı. 

NTV'nin haberine göre Balcı açıklamasında, "Ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Un desteğinin kesilmesi, asgari ücret zammı ve işletme giderlerindeki artış ekmek fiyatının artması için zaruriyet oluşturdu. En makul fiyatı illerde oda başkanları kendi illerindeki giderlere göre maliyet hesabı yaparak müracaat edecekler. Türkiye'nin tüm illerinde ekmeğin kilogramının 35,5 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz." dedi.

Açıklama, 210 gramlık bir ekmeğin 7,5 liradan satılacağı anlamına geliyor.

Temmuz ayı, yaşlı aylığı ve engelli aylığı ödeme takvimi belli oldu! Temmuz ayı, yaşlı ve engelli aylığı ödeme takvimi belli oldu!
Sıfır otomobil fiyatlarına bir zam daha! Sıfır otomobil fiyatlarına bir zam daha!
Bahçede ot sanıp koparmıştık! Oysa 1 tutamı bile vücutta mikrop bırakmıyormuş... Bahçede ot sanıp koparmıştık! Oysa 1 tutamı bile vücutta mikrop bırakmıyormuş...
Kısmeti kapalı olan 3 burç! Hayat onların yüzüne hiç gülmüyor... Kısmeti kapalı olan 3 burç! Hayat onların yüzüne hiç gülmüyor...
ÇOK OKUNANLAR
Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi
'Son fırsat' diyerek açıkladı: Dolar, altın ve borsa için yatırım tavsiyesi geldi! 'Son fırsat' diyerek açıkladı: Dolar, altın ve borsa için yatırım tavsiyesi geldi!
Asgari ücret sonrası gözler oraya çevrildi: En düşük emekli maaşı için duyulmamış tahmin! Asgari ücret sonrası gözler oraya çevrildi: En düşük emekli maaşı için duyulmamış tahmin!
Faiz kararı sonrası dolar neden fırladı? Tek tek anlattı, alım zamanını açıkladı Faiz kararı sonrası dolar neden fırladı? Tek tek anlattı, alım zamanını açıkladı
Aldığı hisse yüzde 576 yükseldi: İllüzyonist Aref'e Borsa İstanbul yasağı! Aldığı hisse yüzde 576 yükseldi: İllüzyonist Aref'e Borsa İstanbul yasağı!