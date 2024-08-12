Meteorolojiden 5 İl İçin Uyarı: Çok Kuvvetli Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımladı ve uyarılarda bulundu. Bu illerde oturanlar dikkat! Iğdır’ın güneyi, Muş, Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte il il detaylar...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır’ın güneyi, Muş, Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.