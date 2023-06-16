Meteoroloji'den 'kuvvetli yağışlar hafta sonu sürecek' açıklaması

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; yarın bölgede yer alan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Beklenen yerel kuvvetli sağanak yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Ulaşımda aksamalara da neden olabileceği kaydedilen yerel kuvvetli yağışların yarın 12.00 ile 23.00 saatleri arasında etkili olmasının tahmin edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA