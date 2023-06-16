Elazığ'da ekmeğin içinden çıktı, şoke oldu!
Elazığ'da yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkanlara görünce neye uğradığını şaşırdı. Konuyla ilgili şahsın şikayette bulunduğu öğrenildi.
Elazığ merkeze bağlı Güneykent Mahallesi'nde bir vatandaş, kahvaltı için ekmek alarak eve döndü.
Vatandaş, zincir marketlerden birinden aldığı ekmeği yemek esnasında bölünce neye uğradığını şaşırdı.
ŞİKAYETTE BULUNDU
Ekmeğin içinden çıkan naylon ipi görünce neye uğradığını şaşıran vatandaş, şikayette bulundu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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