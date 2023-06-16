Elazığ'da ekmeğin içinden çıktı, şoke oldu!

Elazığ'da yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkanlara görünce neye uğradığını şaşırdı. Konuyla ilgili şahsın şikayette bulunduğu öğrenildi.

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Elazığ'da ekmeğin içinden çıktı, şoke oldu!

Elazığ merkeze bağlı Güneykent Mahallesi'nde bir vatandaş, kahvaltı için ekmek alarak eve döndü.

Vatandaş, zincir marketlerden birinden aldığı ekmeği yemek esnasında bölünce neye uğradığını şaşırdı.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Ekmeğin içinden çıkan naylon ipi görünce neye uğradığını şaşıran vatandaş, şikayette bulundu.

Elazığ'da ekmeğin içinden çıktı, şoke oldu! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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