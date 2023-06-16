İkinci el araç ticaretinde 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılığa operasyon

Amasya’da araç satan veya almak isteyen 2 kişiyi, "sazan sarmalı" olarak nitelendirilen yöntemle dolandırdıkları iddia edilen kişilere yapılan operasyonda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

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İkinci el araç ticaretinde 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılığa operasyon

Amasya’da araç satan veya almak isteyen 2 kişiyi, "sazan sarmalı" olarak nitelendirilen yöntemle dolandırdıkları gerekçesiyle 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Zanlılardan 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, kendini satıcı gibi göstererek aracı satın almak isteyen Fahrettin Ç. ile telefonla görüşen zanlı, İbrahim P.’ye de kendini alıcı olarak tanıttı. İbrahim P. ile alıcı Fahrettin Ç.’yi ayrı ayrı arayarak noterde buluşturan zanlı, 608 bin liralık satış bedelinin kendi hesabına aktarılmasını sağladı.
Dolandırıldıklarını anlayan şahısların şikayetiyle harekete geçen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ‘sazan sarmalı’ olarak nitelendirilen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen Sercan C., Kadir Sedat T. ve Şeyap Şah T.’yi Mersin’de yakaladı.

Amasya’ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen Şeyap Şah T. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Kaynak: İHA

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